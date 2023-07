Juve, assalto delle big europee per Chiesa: la cifra chiesta per la cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È partito con i compagni per la tournée negli Stati Uniti Federico Chiesa, che non è però certo di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per lasciar partire l'ex Fiorentina la Juve chiede 50 milioni e sul ragazzo sono già diverse le big presenti, dal Bayern Monaco al Liverpool, passando per Newcastle, Manchester United, Aston Villa e il soltio PSG.