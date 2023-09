Juve avanti 1-0 a Empoli al 45': Vlahovic spreca il raddoppio dal dischetto

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Empoli-Juventus, al 45' vantaggio bianconero per 0-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Empoli-Juventus, al 45' vantaggio bianconero per 0-1. Danilo, a metà della frazione dopo essersi già visto annullare un precedente gol per fallo sul portiere ospite, sblocca la gara in mischia. Al 37’ altro episodio pesante di un primo tempo a senso quasi unico: Maleh atterra Gatti in area, l’arbitro Ayroldi indica il dischetto. Si presenta Vlahovic, che però si fa ipnotizzare da Berisha dagli undici metri, fallendo la chance per raddoppiare. Il gol mancato ravviva un po' l'Empoli, poco pericoloso però fino all'intervallo: al termine del primo tempo avanti di uno la Juve.