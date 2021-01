Juve avanti 1-0 al 45': il solito Ronaldo, gol annullato all'Udinese

Termina 1-0 il primo tempo del posticipo della quindicesima giornata di campionato tra Juventus e Udinese. Una Juventus che crea molto, riesce a chiudere l'Udinese nella propria metà campo ma rischia quando gli avversari partono in contropiede. Gli ospiti segnano subito con De Paul, ma la rete viene annullata un intervento con la mano da parte dell'argentino. Ramsey serve l'assist a Ronaldo, saccheggiando palla proprio a De Paul. Il portoghese sovrasta De Maio per velocità, armando il destro e spedendo all'angolino per l'1-0. Poi ancora Musso evita guai peggiori ancora su Ramsey, volando sulla sua sinistra. Invece l'Udinese sfiora il pareggio con una girata di Lasagna, troppo debole per impensierire Szczesny.