Juve avanti 2-1 all'intervallo: la Samp torna in partita al 45'

A Torino Juventus avanti 2-1 all'intervallo del lunch match della sesta di campionato contro la Sampdoria. Dopo dieci minuti la sblocca la Juve con Dybala: Locatelli ci prova dal limite ma poi appoggia per l'argentino che si coordina e con il mancino al volo batte Audero che non ci arriva. Lo stesso attaccante dopo poco è costretto al cambio per problemi muscolari. Al 42' i bianconeri raddoppiano su calcio di rigore per il tocco di mano di Murru su tiro di Chiesa. Dal dischetto Bonucci è freddo e spiazza Audero. Passano solo 3' e la Samp torna subito in partita: calcio d'angolo corto di Candreva per Murru, pallone di ritorno per l'ex Inter che spedisce subito in mezzo per Yoshida che anticipa Bonucci ed incorna in rete.