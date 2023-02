Juve avanti, la Lazio paga un erroraccio di Maximiano: 1-0 all’intervallo

E' finito 1-0 il primo tempo di Juventus-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito 1-0 il primo tempo di Juventus-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Qualche occasione in più per i padroni di casa che hanno sbloccato la partita al 44esimo, quando Bremer dopo un cross di Kostic ha sfruttato un'uscita a farfalle di Maximiano per permettere ai bianconeri di passare in vantaggio. Prima del gol, l'occasione più importante era stata firmata da Filip Kostic, a conferma di un predominio bianconero che col passare dei minuti è diventato sempre più evidente: l'esterno serbo è stato bravo al 15esimo ad andare via al diretto marcatore e a lasciar partire un diagonale che ha chiamato Maximiano al grande intervento.