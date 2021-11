Juve avanti sulla Lazio con un rigore dubbio, poi solo difesa: è 0-1 al 45’

Primo tempo intenso e ricco di spunti, quello dell'Olimpico fra Lazio e Juventus. Col risultato, 0-1, che per il momento premia gli uomini di Allegri, avanti grazie al rigore dubbio trasformato da Bonucci al 23'.

Parte forte la Lazio che nei primi 10' costringe la Juventus nella propria metà campo. Un lavoro che però non porta grandi risultati, visto che raramente gli uomini di Sarri riescono a bussare dalle parti di Szczesny. Piano piano la Juventus mette così il naso fuori dalla propria metà campo. La svolta la dà Morata: stop dentro l'area, intervento scomposto di Cataldi che non trova il pallone e colpisce le gambe dello spagnolo. L'arbitro Di Bello lascia correre, ma dopo un rapido on field review non ha dubbi nell'assegnare il penalty ai bianconeri che Bonucci trasforma nello 0-1. La Lazio reagisce, costruisce, infiamma l'Olimpico ma risulta ancora sterile negli ultimi 20 metri.