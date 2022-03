Juve, Bonucci salta il Villarreal: il polpaccio del difensore tiene in ansia anche Mancini

Il CT spera di poter recuperare Bonucci per la sfida con la Macedonia, il 24 marzo a Palermo.

Il polpaccio sinistro di Leonardo Bonucci preoccupa anche Roberto Mancini e l'Italia. Anzi, come si legge sulle pagine di Tuttosport, in questo momento preoccupa solo il CT azzurro e l'Italia, perché allegri e la Juventus ormai hanno messo da parte le preoccupazioni, visto che stasera il difensore non sarà disponibile nel match decisivo con il Villarreal. Il CT spera di poter recuperare Bonucci per la sfida con la Macedonia, il 24 marzo a Palermo, e in caso di vittoria per la gara contro la vincente di Turchia-Portogallo. Bonucci non gioca dal 26 febbraio e dovrebbe recuperare per i playoff, ma le parole di Allegri ("ha un problema che non riesce a risolvere") hanno messo in ansia il selezionatore azzurro.