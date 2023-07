Juve, Bonucci scioccato dall'esclusione: la decisione non è stata di Giuntoli

A prendere questa decisione è stato Allegri, ma poi è spettato ai dirigenti comunicarla

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci non si aspettava che la Juventus lo escludesse apertamente dal progetto bianconero a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. A ricostruire il confronto di ieri tra l'ormai ex capitano e la coppia di dirigenti Giuntoli-Manna è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: nel confronto è stato detto a Bonucci che nonostante un altro anno di contratto non rientra più nei piani della Juventus e può quindi trovarsi una nuova squadra.

A prendere questa decisione è stato Allegri, ma poi è spettato ai dirigenti comunicarla. Leo ha raccontato agli amici di esser rimasto scioccato, ma che proverà comunque a far cambiare idea all'allenatore e per questo motivo da lunedì sarà alla Continassa per iniziare gli allenamenti. Ovvio e scontato, però, che a questo punto si spalancano le porte del suo addio, con Roma e Lazio che hanno già effettuato i primi sondaggi.