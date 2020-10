Juve, Bonucci sulle polemiche col Napoli: "Noi eravamo tranquilli e seguivamo il protocollo"

Intervistato da Rai Sport in vista di Polonia-Italia, il difensore azzurro Leonardo Bonucci ha parlato della polemica che nelle ultime ore ha coinvolto il campionato di Serie A con la mancata disputa di Juventus-Napoli per l’assenza della formazione partenopea: “Eravamo tranquilli, chiusi nella bolla più per precauzione che per necessità, per seguire il protocollo creato ad hoc per continuare a disputare il campionato. Sarà bello scendere in campo domani sera, mettendoci alle spalle tutte le polemiche della partita che non si è giocata domenica scorsa".