Juve, botta e risposta sui social tra Boniek e Lapo Elkann: "La famiglia è più unita che mai..."

Messaggio a cui Boniek ha replicato così: "Attenzione che tuo cugino non ti fa entrare allo stadio".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Botta e risposta su twitter tra Zibi Boniek e Lapo Elkann. Quest'ultimo nella mattinata di mercoledì aveva scritto un tweet di incoraggiamento per la Roma in vista della finale in corso: "Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma unica italiana 🇮🇹 nelle coppe europee". Messaggio a cui Boniek ha replicato così: "Attenzione che tuo cugino non ti fa entrare allo stadio".

Nella serata di mercoledì, la controreplica di Lapo Elkann: "Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la famiglia è più unita che mai. Io e Andrea Agnelli ci sosterremo sempre fino alla fine".