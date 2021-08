Juve, braccio di ferro col Sassuolo: per Locatelli c'è il rischio beffa

Juventus e Sassuolo continuano a lavorare per portare Manuel Locatelli in bianconero. Una trattativa che vive fasi alterne e non fa grandissimi passi avanti: entro domani, scrive Tuttosport, vi saranno nuovi contatti tra le parti. Lo stesso quotidiano torinese evidenza le frizioni tra i due club, derivanti dalla diversa impostazione: il Sassuolo chiede 35 milioni di euro tra prestito annuale e obbligo di riscatto senza condizioni, mentre la Juve vuole subordinare il riscatto a determinate variabili. È il nodo attorno a cui si sta arenando la trattativa, con buona pace dello stesso Locatelli che, rientrato in Italia dopo le vacanze post Euro 2020, vuole la Juventus, preferita anche ad Arsenal e Liverpool.