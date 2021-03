Juve, Buffon non ci sta più: vuole giocare ed è pronto all'addio

Gianluigi Buffon e il futuro. A 43 anni, è un argomento da affrontare, anche se magari non con urgenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi ha rilanciato l’ipotesi di un futuro all’estero prima del ritiro per il portiere della Juventus, Buffon non affronterà l’argomento prima della fine della stagione, individuata per i bianconeri per il 23 maggio, finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Capisce benissimo che il momento è delicato, per la squadra, la società e per Pirlo, non solleverà polveroni ma per la rosea ha voglia di continuare a giocare e non pensa più di tanto al record di Ballotta.