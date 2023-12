Juve, buone notizie per Allegri: un centrale ha smaltito l'influenza, ci sarà contro il Napoli

Arrivano buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Napoli in programma per venerdì sera all'Allianz Stadium.

Arrivano buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Napoli in programma per venerdì sera all'Allianz Stadium. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Daniele Rugani ha infatti smaltito la sindrome influenzale e oggi si è allenato regolarmente con ii resto dei compagni, tornando dunque a completa disposizione per il big match contro i partenopei.