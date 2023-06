Juve, cade accusa di fatture inesistenti: archiviazione per 3 ex membri del Collegio Sindacale

E' stato archiviato il reato di falso in bilancio per i tre ex componenti del collegio sindacale della Juventus.

E' stato archiviato il reato di falso in bilancio per i tre ex componenti del collegio sindacale della Juventus. "Non sapevamo nulla di manovre stipendi, side letter e neanche della carta segreta di Ronaldo", le loro parole riportate da Repubblica.it. Tutti e tre si erano dichiarati all'oscuro delle operazioni di asserito risparmio e conseguente restituzione degli stipendi dei calciatori: "Avessimo avuto anche solo sentore di queste cose, avremmo sicuramente approfondito". aveva spiegato Nicoletta Paracchini, mentre Silvia Lirici aveva detto di non aver mai visto la carta a favore di Cristiano Ronaldo. Ed è sulla base di queste dichiarazioni che la procura ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per i tre ex componenti del collegio sindacale.

La richiesta di archiviazione è però duplice. È stata fatta anche per gli ex vertici della Juve, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato. A cadere è l’accusa di 'emissione di fatture per operazioni inesistenti' con riguardo alle 'operazioni foriere - secondo i pm - di plusvalenze fittizie'. La procura motiva così: 'È emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate'.