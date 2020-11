Juve, calvario infinito per Chiellini: nuovo infortunio e salterà la Lazio

La Juventus deve fare nuovamente i conti con l'assenza di Giorgio Chiellini in difesa. Nell'ultima rifinitura infatti il centrale, che era rientrato da poco da un infortunio, si è dovuto nuovamente fermare. Non per una ricaduta del problema precedente, ma per un nuovo infortunio muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni per capire l'entità del problema e i tempi di recupero.