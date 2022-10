Juve, calvario Pogba: altro stop e Mondiale a rischio

"A rischio anche il Mondiale, il motivo per cui Pogba aveva inizialmente deciso di non operarsi al menisco"

Continua il periodo buio per Paul Pogba. Nel momento in cui il francese iniziava a vedere la luce in fondo al tunnel, ecco un altro ko che lo costringerà a chiudere il 2022 senza aver mai giocato con la maglia della Juventus. A rischio anche il Mondiale, il motivo per cui Pogba aveva inizialmente deciso di non operarsi al menisco.

Ora un nuovo stop, questa volta alla coscia: per adesso la diagnosi è affaticamento, nei prossimi giorni si capiranno meglio i tempo di recupero. Al momento Pogba dovrà stare fermo per una decina di giorni. In ogni caso la rincorsa al Mondiale diventa sempre più una corsa a ostacoli e le possibilità che a metà novembre il francese riesca a salire su un aereo per il Qatar si assottigliano con il passare dei giorni, scrive La Gazzetta dello Sport.