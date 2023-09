Juve, caso doping: Pogba potrebbe patteggiare per evitare squalifica

Continua a tenere banco in casa Juventus la vicenda legata a Paul Pogba

Continua a tenere banco in casa Juventus la vicenda legata a Paul Pogba. Il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone all'ultimo controllo anti-doping e adesso rischia un lungo stop per squalifica. Sono attese adesso le contromosse del giocatore della Juventus. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è tempo fino a stasera per chiedere le controanalisi e solo dopo prenderà il via l'iter processuale.

Possibile patteggiamento?

Dopo l'esito dell'esame inizieranno le varie procedure con il giocatore che verrà interrogato per capire la strategia difensiva. Non è escluso, si legge sempre sul quotidiano, che il centrocampista possa anche patteggiare per evitare la pena di quattro anni. In questo caso potrebbe essere squalificato anche per un solo anno ma è troppo presto per tirare delle conclusioni.