Juve, caso Higuain: dubbi sul ritorno in Italia del Pipita

La Juventus sarebbe ancora in attesa di capire se Gonzalo Higuain rientrerà o meno in Italia per la ripresa del campionato. Come riportato da "Sky Sport", non ci sarebbe, al momento, un "caso", e quindi una rottura tra le parti, ma permangono i dubbi del Pipita riguardo il rientro. Ad alimentare l'indecisione di Higuain sarebbero le condizioni di salute non ottimali della mamma, oltre all'incertezza sul futuro in bianconero. Difficile, infatti, ipotizzare adesso un rinnovo di Higuain con la Juve, soprattutto alle condizionidell'argentino.