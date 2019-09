Juve, caso Mandzukic senza fine: fuori dai convocati, si avvicina la cessione a gennaio

Non ci sono solo i club del Qatar sulle tracce di Mario Mandzukic, attaccante croato in uscita dalla Juventus e non convocato per la gara di domani contro la Fiorentina proprio per valutare le possibilità di accettare una nuova sfida. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport sull'ex Bayern e Atletico ci sarebbe, infatti, anche un club di MLS: si tratterebbe del Los Angeles FC.