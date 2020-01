Juve, che flop Rabiot: ci prova Ancelotti per rinforzare l'Everton a gennaio

Ancelotti vuole portare Adrien Rabiot all'Everton. E' questa la notizia riportata da SportMediaset, con l'ex tecnico del Napoli che vorrebbe affidarsi al francese per migliorare la mediana dei Toffees. Non solo. Anche Arteta, nuovo allenatore dell'Arsenal, avrebbe indicato l'ex PSG come priorità di mercato in vista di gennaio. I due club potrebbero arrivare ad offrire tra i 25 e i 30 milioni di euro, con i bianconeri che potrebbero accettare nel caso in cui riuscissero ad anticipare a gennaio l'arrivo alla Continassa di Kulusevski.