Juve, che guaio: l'operazione al menisco per Pogba appare inevitabile

TuttoNapoli.net © foto di Uefa/Image Sport Il secondo capitolo del Pogback non comincia nel migliore dei modi. Lesione al menisco per Paul Pogba, che ha lasciato il ritiro bianconero negli Stati Uniti per tornare in Italia per decidere se andare sotto i ferri o no. Come riporta Il Corriere dello Sport, Pogba avrà un consulto anche in Francia prima di prendere una decisione. L'operazione, tuttavia, appare inevitabile, con il Polpo che tornerà in campo soltanto ad ottobre.