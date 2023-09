Juve, che succede con Pogba? Sospeso in via cautelare, rischia fino a 4 anni di squalifica

La squalifica, in casi di doping, arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa accadrà ora a Paul Pogba, risultato positivo a un test-antidoping? Il centrocampista della Juventus, stando a quanto riferito da Sportmediaset, sarà sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività fosse confermata, Pogba sarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping. A meno che non si opti per un patteggiamento. La squalifica, in casi di doping, arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità.