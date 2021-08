Juve, Chiellini a Torino: vicino il rinnovo coi bianconeri

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Vacanze finite per Giorgio Chiellini, rientrato a Torino dopo la vittoria degli Europei e il meritato riposo. Il capitano della Juventus è stato avvistato questa mattina alla Continassa e si prepara a guidare i bianconeri per la diciassettesima stagione consecutiva. Il rinnovo del contratto è infatti una formalità, come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso presidente Andrea Agnelli. Si attende solo l'ufficialità. (ANSA).