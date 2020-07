Juve, Chiellini sogna sempre la Champions: "Non vediamo l'ora di ripartire"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla così in collegamento con la diretta UEFA per i sorteggi di Champions League: "Non è stato facile rimanere in forma, soprattutto per i più anziani come me. La mattina mi svegliavo presto per potermi allenare due ore da solo. Dopo la colazione poi iniziava il vero allenamento: rincorrere mia figlia! A parte gli scherzi, il lato positivo è stato poter trascorrere tempo con la mia famiglia, dopo che negli ultimi 20 anni non avevo mai potuto. La stagione è ripartita col campionato, e non vediamo l'ora di ricominciare la Champions, provando ad arrivare a Lisbona. Prima però abbiamo l'obiettivo Serie A".