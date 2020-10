Juve, Chiesa si presenta: "Ringrazio Firenze. Offese social a mio fratello? Non sono tifosi"

Federico Chiesa, ala della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. "Ringrazio pubblicamente la città di Firenze e la Fiorentina per i 14 anni dove sono cresciuto come persona. Ringrazio i presidenti Della Valle e Commisso, oltre i tifosi. Ho saputo per la prima volta della Juve negli ultimi giorni di mercato, li ringrazio per lo sforzo economico per acquistarmi e portarmi dalla Fiorentina a qui, sono orgoglioso di vestire questa maglia. Le offese social a mio fratello? Non voglio fare polemica, sono persone che non tifano, ma usano solo per invidia personale. Guardo il futuro e la Juventus".