Juve, clamoroso dalla Spagna: "Cr7 via in estate senza la Champions League"

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, ci sarebbero novità sul futuro di Cristiano Ronaldo, dopo gli spifferi degli scorsi giorni su Repubblica. Il direttore di Ok Diario ha spiegato che la Juventus potrebbe perdere CR7 se al termine della stagione non dovesse vincere la Champions League. Vuole peraltro Paul Pogba e Kylian Mbappé, per questo il sacrificio potrebbe essere possibile, spiega.