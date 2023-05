Juve, clamoroso Pogba: è costato più di 65mila euro per minuto giocato

Giornata di conti sul rendimento di Paul Pogba dal ritorno tra le fila della Juventus dopo che ieri è stato certificato il termine anticipato della sua stagione

Giornata di conti sul rendimento di Paul Pogba dal ritorno tra le fila della Juventus dopo che ieri è stato certificato il termine anticipato della sua stagione a causa dell'ennesimo stop per infortunio. Il francese è stato in campo per 161' sui 4680 disputati dalla Vecchia Signora: il 3% del totale. Facile anche calcolare il costo di questi minuti d'oro che il francese ha potuto mettere a disposizione dell'allenatore: lo stipendio lordo è di 10,48 milioni di euro, al netto sono 8 milioni esclusi i bonus con il carico fiscale alleggerito dal decreto crescita; una cifra che divisa per i 161 minuti disputati sfonda i 65mila euro al minuto.

Un costo insostenibile per qualsiasi squadra al mondo. A riportarlo è La Repubblica.