Juve, colpo alla Giuntoli: fatta per il 2003 Gonzalez in difesa

Un blitz di mercato per battere la concorrenza. La Juventus di Max Allegri ha in pugno Facundo Gonzalez

TuttoNapoli.net

Un blitz di mercato per battere la concorrenza. La Juventus di Max Allegri ha in pugno Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003 del Valencia. Un interesse che parte da lontano quello dei bianconeri, considerando che già un mese fa circa la dirigenza juventina aveva mosso i primi passi avviando i contatti con l'entourage del giocatore. Battuta la concorrenza di diverse squadre, anche in Italia. La Juventus sta discutendo i dettagli finali con il Valencia in merito all’indennizzo (Gonzalez è in scadenza nel 2024) che riceverà il club spagnolo e che sarà legato a bonus e percentuale sull’eventuale futura rivendita.

I bianconeri contano di far arrivare Facundo Gonzalez in Italia tra lunedì e martedì per fargli sostenere le visite mediche di rito. Lo riporta Sky Sport.