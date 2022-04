Juve, confronto negli spogliatoi dopo il Bologna: stop a passi falsi

Massimiliano Allegri ha avuto un faccia a faccia con la squadra negli spogliatoi, come ha raccontato lo stesso allenatore nel post-gara.

Sereno, ma pur sempre si è trattato di un confronto. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, dopo il pareggio interno con il Bologna, che per la Juventus assomiglia tanto a una sconfitta, Massimiliano Allegri ha avuto un faccia a faccia con la squadra negli spogliatoi, come ha raccontato lo stesso allenatore nel post-gara. Sul piatto, una sorta di patto: niente più passi falsi, per non mettere a rischio il quarto posto e la Champions.