Juve, CR7 non ce la fa: portoghese out dai convocati di Sarri per il Brescia

Cristiano Ronaldo salterà Brescia-Juventus, sfida in programma domani sera al Rigamonti. A conferma dei dubbi di Sarri sulle condizioni fisiche del portoghese - espressi in conferenza stampa - arriva infatti la lista completa con i convocati bianconeri per il turno infrasettimanale:

Portieri: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 77 Buffon.

Difensori: 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 28 Demiral.

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 23 Emre Can, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 16 Cuadrado.

Attaccanti: 10 Dybala, 21 Higuain, 33 Bernardeschi.