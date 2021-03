Juve, Cuadrado difende Pirlo: "Non ha colpe, in campo ci andiamo noi"

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Il mister sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile quando arrivi in un top club e ci sono tanti giocatori nuovi: non ha nessuna colpa, in campo ci andiamo noi e abbiamo perso troppi punti per strada". L'esterno della Juventus, Juan Manuel Cuadrado, difende l'allenatore bianconero durante l'incontro telematico con gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna di Torino. "Dovremo affrontare il derby senza paura, lo stiamo preparando bene - aggiunge il colombiano - e speriamo di vincere. CR7? Non ci credevo quando è arrivato alla Juve, sono contento sia con noi: non ho avuto problemi a lasciargli la numero 7, per me conta solo giocare". (ANSA).