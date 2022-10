Juve da Scudetto? Allegri: "Non ha senso parlarne, il Napoli sta facendo cose straordinarie"

Lo Scudetto è un obiettivo reale per questa Juventus? In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, Allegri ha parlato anche di questo

Lo Scudetto è un obiettivo reale per questa Juventus? In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche di questo: "Siamo alla 11esima giornata, parlare ora di Scudetto serve a poco. Dobbiamo rialzarci, essere eliminati dalla Champions è stata una batosta importante. Domani abbiamo l'opportunità di reagire, siamo indietro in classifica, gli altri stanno viaggiando, il Napoli sta facendo cose straordinarie, così come Milan, Lazio, Roma e Inter che stanno facendo cose importanti".