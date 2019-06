Juve, difficile vendere Higuain. Ipotesi rinnovo per spalmare l'ingaggio, Sarri sarebbe felice

Per Gonzalo Higuain si apre la strada verso la permanenza alla Juventus e magari anche un rinnovo contrattuale. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Dopo l’annata flop tra Milan e Chelsea, bianconeri vorrebbero venderlo ma l’operazione è tutt’altro che facile. “Per questo prende forma la possibilità di un rinnovo «tattico», in modo da spalmare l’ingaggio robusto del centravanti in più stagioni: con uno stipendio alleggerito, sarebbe anche più facile pensare a un altro prestito in A o all’estero. Rimanesse in rosa, Sarri non sarebbe certo dispiaciuto anche perché è ancora convinto di poter rimettere Gonzalo sulla retta via”, scrive l’edizione odierna della rosea.