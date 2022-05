Juve, domani missione londinese per Di Maria: può arrivare la fumata bianca

Di Maria avrebbe già sostanzialmente detto sì alla Juve, e in casa della Vecchia Signora puntano forte sull'entusiasmo del giocatore.

© foto di Federico Titone

Nuovi sviluppi in arrivo nella trattativa per portare Angel Di Maria alla Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata di domani, la stessa che vedrà l'ormai ex PSG in campo con l'Argentina contro l'Italia a Wembley, proprio a Londra si terrà un summit di mercato fra il ds bianconero Federico Cherubini e l'entourage del Fideo.

Fumata bianca in arrivo? Di Maria avrebbe già sostanzialmente detto sì alla Juve, e in casa della Vecchia Signora puntano forte sull'entusiasmo del giocatore. Tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare proprio domani.