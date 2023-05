Juve, dopo il -10 c'è la questione manovra stipendi: club pensa al patteggiamento

Dopo i 10 punti di penalizzazione per la questione plusvalenze, la Juventus guarda avanti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i 10 punti di penalizzazione per la questione plusvalenze, la Juventus guarda avanti. Sia a livello calcistico, pensando alle ultime 2 giornate di campionato, che sul piano processuale. I bianconeri sono infatti in ballo anche con la manovra stipendi e per essa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbero ricorrere al patteggiamento.

Appuntamento al 15 giugno, giorno dell'udienza per la manovra stipendi. Attraverso il patteggiamento, l'obiettivo del club bianconero è chiudere magari con una pena afflittiva (come l'esclusione da tutte le competizioni europee) ma mettendo un punto definitivo sulla vicenda ed evitando ulteriori interventi della Uefa.