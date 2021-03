Juve, Dybala pronto al rientro: col Napoli ci sarà

La Juventus potrebbe presto poter contare su Paulo Dybala: come riportato dal "Corriere dello Sport", l'attaccante argentino classe 1993 si sta sottoponendo a delle nuove terapie a partire dalla fine della scorsa settimana, e dovrà continuare la cura per almeno 10 giorni dalla data d'inizio. Il termine della cura scadrà proprio alla vigilia di Juve-Porto, match di Champions League che si disputerà il 9 marzo, e che potrebbe segnare il ritorno in campo di Dybala, qualora la nuova terapia dovesse avere successo.

Pochi dubbi dunque sulla sua presenza per la sfida in campionato nel recupero contro il Napoli, fissata per il 17 marzo alle ore 18.45.