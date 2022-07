Juve, è già svanito il sogno Firmino? Il Liverpool non lo cede

"Roberto Firmino, stop del Liverpool", scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Per l'attaccante brasiliano la Juventus ha offerto 22,5 milioni

"Roberto Firmino, stop del Liverpool", scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Per l'attaccante brasiliano la Juventus ha offerto 22,5 milioni di euro, ma i Reds hanno detto no.

La ricerca di un attaccante però non si ferma qui e in casa bianconera torna di moda anche il nome di Anthony Martial, in rotta (come CR7) col Manchester United. Il preferito, in ogni caso, resta il solito Alvaro Morata.