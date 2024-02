Juve, emergenza in mediana per il Napoli: Allegri studia le soluzioni

C'è l'ultimo arrivato Alcaraz, poi? Rilancio per Miretti oppure Locatelli mezzala con Nicolussi o Danilo al centro.

"Juve, Rabiot-McKennie ko. Alcaraz c’è, ma poi? Rebus mediana per Allegri" scrive oggi Tuttosport. Adrien Rabiot e Weston McKennie sono finiti ko nel corso dell'ultima sfida contro il Frosinone e sono in dubbio per i prossimi impegni contro Napoli e Atalanta (possibili 2-3 settimane di stop per entrambi). Allegri studia le soluzioni. C'è l'ultimo arrivato Alcaraz, poi? Rilancio per Miretti oppure Locatelli mezzala con Nicolussi o Danilo al centro.