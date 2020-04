Juve, ennesima fuga strategica: De Ligt in Olanda per aggirare il lockdown

Matias De Ligt ha scelto di rientrare in Olanda per aggirare il lockdown e allenarsi all'aperto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rivela il vero motivo per cui il difensore della Juve ha preferito tornare a casa piuttosto che restare in Italia. Non una bella notizia in vista dell'eventuale ripresa del campionato: la speranza, infatti, è che presto tutti i calciatori all'estero potessero rientrare, invece si continua a 'fuggire' e il calcio italiano brancola nell'incertezza assoluta.