Juve, entro venerdi le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia su caso plusvalenze

La Juventus aspetta di capire quali saranno i risvolti dei problemi giudiziari che riguardano i bianconeri.

La Juventus, e con lei tutte le squadre coinvolte nella lotta per un posto in Champions League, aspettano di capire quali saranno i risvolti dei problemi giudiziari che riguardano i bianconeri. Per quanto concerne il caso plusvalenze, come riporta "La Gazzetta dello Sport", entro venerdi dovrebbero essere note le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che, momentaneamente, ha riassegnato alla Juve i 15 punti tolti. Da quel momento in poi, la Corte Federale d'Appello potrà individuare una data per un nuovo processo, con pena che dovrebbe essere meno severa della precedente, anche se, comunque, afflitiva.

Tutto, però, sta nei tempi: se si dovesse andare troppo in là, e se, soprattutto, la Juve dovesse appellarsi nuovamente contro la decisione della Corte Federale d'Appello, ecco che l'eventuale sanzione per il club bianconero potrebbe anche slittare alla prossima stagione. Il clima di incertezza che avvolge la Serie A per quanto riguarda la classifica finale resta palpabile.