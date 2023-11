Juve, Fabian Ruiz obiettivo concreto: gli agenti sono già a Torino

L'ultimo nome accostato alla Juventus per il centrocampo dell'immediato futuro è quello di Fabian Ruiz

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo nome accostato alla Juventus per il centrocampo dell'immediato futuro è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non sta attraversando un bel momento al Paris Saint-Germain ed è particolarmente legato a Cristiano Giuntoli, che ebbe il merito di pescarlo dal Betis Siviglia e di portarlo in Serie A al Napoli nell'estate del 2018.

Come racconta oggi Tuttosport, proprio in questi giorni i suoi agenti Miguel Alfaro e Alessandro Favero sono stati paparazzati per le vie di Torino e dalle parti della Continassa: il quotidiano, che parla di visita di cortesia, non esclude che ci possano essere anche degli interessi di mercato visti i buoni rapporti tra le parti. La valutazione di Fabian Ruiz si aggira sui 25-30 milioni, ma la Juve potrebbe provare a chiedere il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L'ingaggio da coprire sarebbe invece di 5 milioni a stagione.