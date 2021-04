Juve facile sul Genoa, la Lazio vince al 91': i finali dei match delle 15

Terminano i match delle 15 della trentesima giornata di giornata.

JUVENTUS-GENOA - A Torino la Juve batte 3-1 il Genoa. Bianconeri subito avanti al 4': Cuadrado sfonda su Rovella dopo un doppio passo e appoggia in area per lo Kulusevski che di sinistro manda la palla all'incrocio. Al 22' il raddoppio degli uomini di Pirlo: Chiesa che ruba palla e parte velocissimo in contropiede, calcia in porta, Perin respinge con un miracolo ma il pallone schizza verso Ronaldo, che da un metro colpisce il palo divorandosi il gol. Sulla respinta dal palo, però, la Juve è fortunata perché arriva Morata che a porta vuota sigla il 2-0. Al 49' i rossoblù accorciano le distanze con Scamacca, abile di testa a sfruttare un corner di Rovella e superare Szczesny. Al 70' McKennie, da poco entrato in campo, chiude il match segnando su assist di Danilo.

HELLAS VERONA-LAZIO - Al Bentegodi la Lazio vince 1-0 nei minuti di recupero contro il Verona. Al 22' grande occasione creata da Immobile: l'attaccante fa partire. un destro dai venticinque metri che si stampa direttamente su legno. Al 91' la Lazio segna il gol vittoria con Milinkovic-Savic, che ha torreggiato sullo spiovente dalla sinistra di Radu.