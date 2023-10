Juve, Fagioli in Procura: "Mai scommesso su falli e gialli, è contro la mia etica"

Nicolò Fagioli è stato ascoltato dalla Procura FIGC e l'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le parole rese davanti al procuratore Chiné

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Fagioli è stato ascoltato dalla Procura FIGC e l'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le parole rese davanti al procuratore Chiné: "Esistono le scommesse sui falli e ammonizioni, mi è stato proposto ma io assolutamente non ho accettato perché contrario alle mia etica e comunque sarei stato scoperto perché esistono delle segnalazioni rispetto ai picchi di scommesse". E allora quale tipo di scommessa piazzava? "La mia scommessa tipo era sulla vincente e/o su under-over. Non ho mai scommesso sul nome del marcatore o sul risultato esatto".

Prosegue il giocatore: "Scommettevo sui siti illegali perché, all’inizio, facevano credito. A settembre 2022 avevo accumulato un debito di 250mila euro". Salito poi addirittura a 3 milioni di euro. Ed è proprio per questo che il centrocampista della Juventus ha dovuto trovare un escamotage per ripagarlo, almeno in parte: "Ogni tanto, per restituire almeno in parte queste somme provvedevo ad acquistare a Milano degli orologi Rolex. Pagavo con bonifico. Gli orologi alcune volte li ho consegnati io, altre volte passavano i titolari delle piattaforme e li ritiravano presso la gioielleria".