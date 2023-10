Juve, Fagioli pronto al patteggiamento per il caso scommesse

Fagioli, al netto di clamorosi colpi di scena, sarà ascoltato dalla Procura federale per l’ultima volta nel corso di questa settimana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo caso relativo al caos scommesse è stato quello relativo a Nicolò Fagioli e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è molto probabile che sia anche il primo ad arrivare a una soluzione, con il centrocampista della Juventus che cercherà il patteggiamento, dopo essersi autodenunciato nei giorni scorsi e aver collaborato con la Procura consegnando il suo telefono e parlando di altri casi.

Settimana decisiva.

Fagioli, al netto di clamorosi colpi di scena, sarà ascoltato dalla Procura federale per l’ultima volta nel corso di questa settimana, quindi dovrebbe arrivare la squalifica: con un accordo prima del deferimento la pena viene automaticamente tagliata del 50% (dunque lo stop minimo di 3 anni scenderebbe a 18 mesi), più un’ulteriore riduzione figlia delle informazioni che per primo ha voluto fornire e che dovrebbe portare lo stop a 10 mesi. La sua versione combaciava in tutto e per tutto con il materiale raccolto dalla Procura di Torino e questo permetterà di accelerare i tempi.

Sconto non uguale per tutti.

Il primo giocatore a emergere dalle carte torinesi è stato proprio quello di Nicolò Fagioli e questo paradossalmente potrebbe essere un vantaggio per il centrocampista, visto che per gli altri gli sconti di pena potrebbero essere meno generosi. Per lo juventino l’intesa è praticamente raggiunta, anche perché si sta lavorando in perfetta sintonia con la Juve.