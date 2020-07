Juve, figuraccia contro l'Udinese e niente scudetto: alla Dacia Arena Sarri k.o. nel finale!

Niente Scudetto, almeno per il momento. La Juventus questa sera ha perso 2-1 contro l'Udinese nel penultimo match del 35esimo turno di Serie A. La squadra di Sarri resta a +6 sull'Atalanta seconda in classifica, un distacco che non permette ai bianconeri di festeggiare il suo nono tricolore consecutivo già stasera, a tre giornate dalla fine. Alla Dacia Arena decisivi i gol di De Ligt (a fine primo tempo), Nestorovski e Fofana (nella ripresa).