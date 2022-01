Juve, fretta Vlahovic? Il serbo potrebbe anche non svolgere le visite mediche

In queste ore d'attesa per l'incontro decisivo che metterà di fronte gli agenti di Dusan Vlahovic e la Juventus, il giocatore attende a Firenze nella speranza di ottenere il più velocemente possibile l'ok per recarsi a Torino per visite e firma. Un via libera che non dipende solo dall'accordo tra le parti ma anche dal Covid. La società viola non ha mai reso noto le condizioni dei propri atleti positivi, ma il serbo e Saponara non sono stati convocati per Cagliari proprio in seguito al comunicato che parlava di due nuovi casi nel gruppo squadra. Vlahovic si augura di poter festeggiare domani il compleanno con l'ufficialità in mano e con la possibilità di recarsi entro il weekend al JMedical per visite e firme. In alternativa, potrebbe firmare il contratto in via telematica e utilizzare l'idoneità sportiva già ottenuta con la Fiorentina. A riportarlo è Tuttosport.