Juve, furia CR7: pugni al muro nello spogliatoio nonostante la vittoria

"Pugni al muro nello spogliatoio. Dubbi sul futuro alla Juve", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola su Cristiano Ronaldo. Niente da festeggiare per il portoghese, nonostante la vittoria per 3 a 1 sul Genoa. Il suo nome non è sul tabellino, ed il malumore si fa crescente. Un nervosismo lampante sin dal primo minuto della sfida di ieri, anche se poco giustificabile.

Il veleno se l'è portato negli spogliatoi, dove s'è sfogato prendendo a pugni i muri. Poi doccia e via in silenzio. Ronaldo non ritiene la Juventus attuale alla sua altezza, tanto che avrebbe chiesto garanzie: resterà se ci saranno acquisti di peso, cosa che il club in questo momento non può garantire. Ed il futuro di CR7 resta incerto.