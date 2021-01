Juve, furto a casa McKennie: ladri hanno agito durante la gara di Coppa Italia

Brutta disavventura per Weston McKennie, centrocampista della Juventus, che nella serata di mercoledì è stato derubato nella propria abitazione mentre si trovava in campo per la partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri contro la SPAL per 4-0. Il furto, avvenuto nella villa del calciatore sulla collina di Torino, è avvenuto proprio durante la gara con il calciatore che, rientrato il giorno dopo, ha trovato la casa messa a soqquadro. Spariti oggetti di valore, scarpe e vestiti firmati. Non è il primo furto avvenuto ai danni di calciatori della Vecchia Signora, con Douglas Costa che l'anno scorso, in piena estate, venne derubato per un bottino da circa 300mila euro. A riportarlo è il sito del Corriere della Sera.