Juve, Giuntoli è arrivato a Torino: incontro alla Continassa, l'ufficialità non arriverà oggi

Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino ed ha avuto il primo contatto con il mondo Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino ed ha avuto il primo contatto con il mondo Juventus. Visita alla Continassa e delle strutture bianconero, per quella che sarà la sua nuova casa e poi un primo pranzo in quello che sarà il suo luogo di lavoro. Nelle prossime ore il dirigente diventerà operativo e inizieranno davvero le operazioni di mercato, con l'ufficialità però che non arriverà nella giornata di oggi.

Mancano ancora alcuni piccoli dettagli da sistemare prima della firma e dell'annuncio da parte del club bianconero, ma intanto Giuntoli è arrivato per la prima volta a Torino dopo il suo addio al Napoli, pronto per iniziare la sua nuova avventura. Lo scrive TMW.