Juve, grana in attacco: Higuain vuole restare e rifiuta ogni proposta

Gonzalo Higuain, attaccante argentino classe 1987, non pare essere intenzionato a lasciare la Juventus: il Pipita, infatti, vorrebbe convincere Sarri a tenerlo in rosa, e, come riportato dai colleghi di "Sportmediaset", avrebbe rifiutato una proposta da parte del West Ham, club che milita in Premier League. Il mercato è ancora lungo, ma Higuain, al momento, sembra essere irremovibile sul suo futuro professionale.